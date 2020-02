Championnats d'Asie d'haltérophilie: l'Iranien Pakar médaillé d'argent à l'arraché

Pakar a pu soulever un poids de 124 kg au premier tour. Il a également soulevé des poids de 131 kg et 135 kg et a reçu une médaille d'argent. Son rival indonésien a soulevé un poids de 136 kg et s'est tenu à la première place.

L'athlète sud-coréen s'est classé troisième et a remporté une médaille de bronze.

