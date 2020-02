L'Iran remporte six médailles en Karaté 1-Premier League à Dubaï

Zabihollah Poorshab a remporté la seule médaille d'or de l'Iran après avoir battu le Kazakh Daniyar Yuldashev 8-5 dans la section masculine des moins de 84 kg. Poorshab avait déjà battu son compatriote Mahdi Khodabkhshi en demi-finale 100% iranienne (3-2). Khodabakhshi a également remporté une médaille de bronze, battant le Kazakh Igor Chikhmarev 1-0.

Shima Alesaadi a remporté une médaille d'argent, s'inclinant face au numéro un mondial Xiaoyan Yin, de Chine, 3-1 lors de la finale féminine de kumite des moins de 61 kg.



Plus tôt dans la journée, Bahman Asgari, Sara Bahmanyar et Rozita Alipour avaient également remporté trois médailles de bronze. Askari a battu le Turc Erman Eltemur 2-0 lors du match pour la médaille de bronze des moins de 75 kg chez les hommes.

Bahmanyar est devenue troisième en battant Aicha Sayah du Maroc 3-2 chez les moins de 50 kg et Alipour a terminé troisième après une victoire 3-1 sur sa rivale russe Nailya Gataullina chez les moins de 61 kg.



La compétition a réuni près de 600 combattants de 85 pays. Le karaté fera ses débuts olympiques à Tokyo.

L'Espagne a remporté la compétition en remportant deux médailles d'or, trois d'argent et une de bronze. L'Italie est arrivée deuxième avec deux médailles d'or, une d'argent et une de bronze. La Turquie a remporté deux médailles d'or et quatre médailles de bronze à la troisième place et la Chine a terminé quatrième avec deux médailles d'or.

L'Iran a remporté une médaille d'or, une médaille d'argent et quatre médailles de bronze pour terminer à la cinquième place.

