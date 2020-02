Le groupe d’acier de Mobarakeh d’Ispahan, « le plus grand producteur » de fer spongieux au monde

S'adressant à IRNA, Hamid Reza Azimian a déclaré dimanche: « Le groupe d’acier de Mobarakeh, avec une part de 50% dans les plus grandes entreprises sidérurgiques iraniennes et une participation de 22% dans la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord) est le plus grand producteur de tôles d'acier plat au Moyen-Orient et en Afrique du Nord ».

« La valeur actuelle de Mobarakeh d’Ispahan est de 840.000 milliards de rials et la société a une part de 1% dans le PIB (Le produit intérieur brut) et une part de 5% dans le PIB industriel.