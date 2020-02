Larijani réaffirme le soutien de l'Iran à la reconstruction de la Syrie

Lors d’une réunion avec le président de l’Assemblée populaire syrienne, Hammouda Sabbagh, à Damas dimanche, Larijani a déclaré que la République islamique était fière de la constance de la Syrie et des victoires successives, qui ont été réalisés par l'armée arabe syrienne contre le terrorisme, exprimant sa confiance dans l'amélioration des conditions dans un proche avenir.

Larijani a souligné que l'Iran soutiendrait la Syrie dans tous les domaines, en particulier dans le processus de reconstruction et l'élévation du niveau des échanges commerciaux entre les deux pays.

Il a indiqué que le secteur économique iranien est prêt à soutenir la Syrie et à coopérer avec elle.

Sabbagh, pour sa part, a affirmé lors de la réunion la profondeur de l'alliance stratégique syro-iranienne dans la lutte contre le terrorisme, appréciant l'Iran, en tant que leadership, gouvernement et peuple pour leur soutien à la Syrie.

Il a décrit les relations entre le peuple syrien et iranien comme solides et profondément enracinées, appelant à pousser les relations bilatérales vers l'avant pour faire face au blocus et aux mesures économiques coercitives unilatérales imposées aux deux pays.

Lors d'une conférence de presse après la réunion, Sabbagh a souligné l'unité de destin et de piste entre les deux pays, ajoutant que la Syrie et l'Iran mènent ensemble la bataille de la résistance et de l'égalité face aux forces de domination et de sionisme.

Concernant la coopération syrienne et iranienne dans le processus de reconstruction, Sabbagh a déclaré que les relations syro-iraniennes sont profondément enracinées, et comme les frères iraniens ont joué un rôle important dans le soutien à la Syrie pendant la guerre injuste contre le pays, ils auront un grand rôle pendant la phase de reconstruction.

