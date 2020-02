Championnats d'Asie juniors d'haltérophilie 2020 : L'Iran s'offre deux médailles d'argent et de bronze

Dans la catégorie 73 kg, Rouhollah Beyranvand avec un record de 142 kg à l'arraché et 171 kg à l'épaulé-jeté totalise 313 kg et remporte la médaille de bronze au mouvement de l'arraché et la médaille d'argent de l'épaulé-jeté et du total.

L'autre haltérophile iranien de la catégorie 73 kg, Mostafa Javadi, soulève 141 kg à l'arraché et 181 kg à l'épaulé-jeté et totalise 322 kg. Il décroche la médaille de bronze de l'arraché et la médaille d'argent de l'épaulé-jeté et du total.

Aujourd'hui dans la catégorie 67 kg aussi, l'Iranien Hossein Pakar s’est adjugé la médaille d'argent de l'arraché en hissant une barre de 135 kg au-dessus de sa tête. Mais à l'épaulé-jeté et au total, il a fini à la 5ème et à la 6ème place.