L'Iran participe à la Conférence internationale pour les réfugiés afghans au Pakistan

La Conférence des réfugiés afghans se tient à Islamabad en partenariat avec le gouvernement du Pakistan et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).



La conférence mondiale vise à étudier la présence de quatre décennies de réfugiés afghans au Pakistan sous le slogan d'un nouveau partenariat pour la solidarité, a déclaré le ministère pakistanais des Affaires étrangères dans un communiqué.

La séance d'ouverture de la conférence a réuni le Premier ministre pakistanais Imran Khan, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, des ministres et des hauts fonctionnaires de plus de 30 pays.



La délégation iranienne à la conférence était dirigée par Mahdi Mahmoudi, directeur général du Département des affaires d'immigration au ministère de l'Intérieur.



La conférence vise à définir les défis auxquels est confronté le retour volontaire et digne des demandeurs d'asile et un nouvel accent sur les problèmes des réfugiés afghans.

La sixième réunion du Quatuor des réfugiés, organisée par le gouvernement pakistanais, s'est tenue fin juin et a réuni le vice-ministre iranien de l'Intérieur pour les affaires de sécurité intérieure et des représentants du gouvernement afghan et des Nations Unies.



Le but de la réunion était de trouver une solution efficace et une formulation de politique concernant la situation des réfugiés afghans en Iran et leur retour volontaire dans leur pays.

L'un des principaux objectifs de la réunion de quatre jours, qui a examiné ces questions en détail, était de renforcer la coopération et d'aider les pays accueillant des réfugiés afghans.

