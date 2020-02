La réalisatrice iranienne Narges Abyar couronnée meilleur leadership féminin dans le monde islamique

Mardi, Narges Abyar recevra le Prix international du leadership féminin dans le monde islamique lors d’une cérémonie spéciale au Pakistan.



Nargis Abyar est l'une des romancières iraniennes les plus réussies au cours des deux dernières décennies. Au cours de la dernière décennie, elle s'est tournée vers la réalisation des films de premier plan dans le cinéma iranien en produisant des films basés sur ses romans féminins.

Mme Abyar a franchi les frontières du cinéma iranien avec les films «Chiar 143», ou «Souffle», «l'âme» et «la nuit où la lune s'est achevée» et a remporté de nombreux prix de renommée mondiale.



HUM Network Limited est un réseau mondial de divertissement et d'actualités et l'une des plus grandes marques de radiodiffusion avec une forte audience parmi la diaspora d'Asie du Sud dans le monde. HUM Network est une société cotée en bourse cotée à la bourse de Karachi. La mission de HNL est de générer un contenu exceptionnel sur des sujets d'intérêt et de pertinence pour un éventail de publics tout en utilisant les meilleures pratiques professionnelles et en assurant la continuité à long terme.

