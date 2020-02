Le peuple iranien s'est habitué aux allégations contradictoires US (Téhéran)

Interrogé lundi 17 février par des journalistes sur les déclarations « absurdes » de certaines autorités américaines au sujet des prochaines élections en Iran, le porte-parole de la diplomatie iranienne, Abbas Moussavi, a déclaré que les Iraniens étaient « habitués » aux allégations « contradictoires » faites par des hommes d’Etat états-uniens et qui sont « tellement absurdes qu'on ne peut rien y ajouter » !

Soulignant que les élections iraniennes respectaient des normes internationales élevées, le diplomate a exhorté les responsables américains à aborder les aspects douteux de leur propre système électoral.

« Au lieu de mettre en cause les élections en Iran, les responsables américains feraient mieux de dissiper les ambiguïtés chez un large éventail de personnes et d'élites à l’intérieur et à l’extérieur des Etats-Unis au sujet du mécanisme complexe et opaque de l'élection présidentielle américaine qui ignorent le vote de la majorité du peuple »

« Il ferait également mieux qu’ils donnent des explications sur les relations élargies du régime américain avec les pays autocratiques qui sont étrangers à la moindre forme des élections », a encore déclaré Abbas Moussavi.

Vendredi, Brian Hook a affirmé que le résultat des élections iraniennes était déterminé d’avance par certaines personnes avant que les gens ne votent.