Le film iranien «Rona, la mère d’Azim» reçoit le prix Diversité culturelle 2020

Rona, la mère d’Azim, se concentre autour d’Azim (Mohsen Tanabandeh), un réfugié afghan, qui vit et travaille à Téhéran avec sa famille. En tant que chef de toute la famille et en tant que frère aîné, il fait en sorte que son frère Faroogh, sa famille et leur mère soient introduits clandestinement en Allemagne. Mais aux derniers instants, Faroogh fait honteusement savoir à Azim qu'il n'acceptera pas leur mère qui est très attachée à ses petits-enfants. Azim, qui se sent seul et furieux, découvre accidentellement que sa mère a un besoin urgent d'une greffe de rein, sinon elle mourra dans 2 mois. Il doit choisir entre sa propre vie et celle de sa mère qu'il a toujours revendiquée comme la plus importante de sa vie.

Le long métrage iranien avait déjà remporté le Prix du jury œcuménique à l'IFF Mannheim-Heidelberg 2019 et le Prix Kim Jiseok au 23e Festival international du film de Busan, ainsi que le prix du meilleur film au Festival du film de Sama 2019 en Suède.



Créé en 2007, le Asia Pacific Screen Awards (APSA) est un programme culturel international soutenu par le conseil municipal de Brisbane et propulsé par Brisbane Marketing. Les 13e Asia Screen Screen Awards ont eu lieu le 21 novembre 2019 à Brisbane, en Australie.

