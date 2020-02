L'Iran prêt pour le dialogue politique avec ses voisins arabes

«La République islamique d'Iran considère le dialogue politique comme la solution aux différends avec certains États arabes du Moyen-Orient et nous sommes prêts pour des pourparlers», a-t-il déclaré lors d'une réunion lundi avec un groupe d'élites libanaises à Beyrouth.



Larijani a ensuite fait référence aux remarques du ministre des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif, qui s'était déclaré prêt à négocier avec l'Arabie saoudite.

«Nous sommes proches de certains pays arabes voisins et partageons la même notion; nous n'aimons pas rompre les liens et nous pensons que les malentendus peuvent être résolus par le dialogue. »



«Nous n'échappons pas au dialogue, mais ce sont les autres qui s'en abstiennent», a-t-il dit, ajoutant: «les Etats-Unis les poussent à refuser de parler avec l'Iran; pendant ce temps, certains d'entre eux discutent et coopèrent avec nous en secret mais font ouvertement des remarques anti-iraniennes. »

Larijani a quitté Damas pour Beyrouth dimanche soir pour une visite d'une journée.



À son arrivée à Beyrouth, il a déclaré aux journalistes que le but de son voyage d'une journée au Liban était de rencontrer et de s'entretenir avec son homologue libanais et d'autres responsables du pays pour discuter des développements régionaux, de la Palestine et des relations bilatérales.

