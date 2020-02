Michel Aoun reçoit l'invitation du président Rohani pour effectuer une visite officielle en Iran

Comme indiqué, Rohani a appelé à l'expansion des relations mutuelles entre l'Iran et le Liban dans sa lettre et a invité Aoun à se rendre à Téhéran.



Lors de cette réunion, Larijani et Aoun ont discuté des relations Iran-Liban, des affaires du Moyen-Orient, des problèmes syriens, y compris le retour des réfugiés dans leur pays d'origine, et souligné l'importance de préserver la stabilité et la sécurité dans la région.

Larijani a exprimé la volonté de l'Iran d'aider le Liban à améliorer ses conditions économiques ainsi que le développement de liens scientifiques, techniques, éducatifs et universitaires avec le pays.



Larijani a également rencontré lundi le secrétaire général du Mouvement de résistance du Hezbollah libanais Hassan Nasrallah, le Premier ministre Hassan Diab et le président du Parlement Nabih Berri.

Le président du Parlement iranien, Ali Larijani, est arrivé dimanche soir à Beyrouth pour poursuivre sa tournée régionale qui a débuté en Syrie.

À son arrivée dans la capitale libanaise, Larijani a salué les relations amicales entre l'Iran et le Liban, notant que Téhéran tient à toujours voir que le pays est libre, souverain et indépendant.

