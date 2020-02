Iran/Importations de médicaments: 700 millions de dollars économisés avec la production locale

Téhéran (IRNA)- « Grâce au soutien à la production nationale et aux mesures prises par le gouvernement relatives aux politiques de la rationalisation qui donne la priorité aux importations de matières premières, cette année, 700 millions de dollars ont été économisé depuis les importations de médicaments et d’équipements médicaux et on est passé de 3.7 milliards de dollars à 3 millions de dollars d’importations », a déclaré le chef de l’Organisation iranienne des produits alimentaires et médicamenteux, Mohammad Reza Chaneh Saz.

Le responsable s’est félicité des réalisations considérables enregistrées en faveur de l’économie iranienne et des consommateurs à l’intérieur du pays et sur la voie de l'autosuffisance et de la réduction de la dépendance à l’étranger, au moment où l’Iran est visé par un embargo pétrolier et des pires sanctions inhumaines imposés par les Etats-Unis.