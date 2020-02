Le Chef du Parlement iranien rencontre Seyyed Hassan Nasrallah

Etait présent à la rencontre, l’ambassadeur de la République islamique d’Iran au Liban, Mohammad Jalal Firouznia, et la délégation accompagnant le haut parlementaire, Ali Larijani. Les deux parties ont discuté de l’actuelle situation au Liban et des évolutions dans la région.

Les défis sécuritaires, politiques et économiques dans la région et les moyens d’y faire face étaient également au menu la rencontre entre le Président du parlement iranien et le Leader du mouvement de la Résistance libanais, Hezbollah.

Ali Larijani est arrivé dimanche 16 février à Beyrouth après une visite d’un jour à Damas.