L'ambassadrice d'Iran à Copenhague présente ses lettres de créances à la Reine du Danemark

Plus tôt, madame Nadi Pour a rencontré le Directeur général du Cérémonial diplomatique du ministère danois des A.E., Michael Zilmer-Johns, et lui a présenté une copie de ses lettres de créance.

Cette cérémonie officielle fut l’opportunité d’un entretien privé avec l’Ambassadrice d'Iran qui lui a permis d’affirmer sa détermination et celle des Autorités iraniennes à poursuivre et promouvoir l’excellence des relations irano-danoises dans divers domaines dont notamment politique et économique mais aussi des affaires liés aux ressortissants iraniens résidents au Danemark sans oublier les coopérations régionales.

Madame Nadipour a plus de 25 ans d'expérience au Ministère des A.E. et a notamment servi au sein du département international de la diplomatie iranienne.

Diplomate de carrière, elle était en poste à la représentation de la République islamique d'Iran auprès de l’OIAC (Les États membres de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques), à l'ambassade de la République islamique d'Iran (RII) à Tokyo et à la représentation de la RII d'Iran à Genève.

Afsaneh Nadi Pour est ainsi la quatrième femme qui occupe un poste diplomatique si sensible après Marziyeh Afkham (ambassadrice d’Iran en Malaisie), Homeira Riggi (à Brunei) et Forouzandeh Vadiati (en Finlande).