Lutte anti-terroriste : Larijani se félicite de bonnes réalisations de l’Iran pour la sécurité durable dans la région

Brossant un tableau positif de sa visite de deux jours en Syrie et au Liban, le très haut parlementaire iranien a déclaré ce mardi matin 18 février : « L'Iran et la Syrie coopèrent étroitement dans la lutte contre le terrorisme, et heureusement, un coup dur a été porté au terrorisme dans la région, fruit des efforts considérables déployés à cette fin. Bien qu’il ait toujours des résidus terroristes qui reste potentiellement actifs en Syrie, et cela en raison de l’implication de certains pays, mais de bons progrès sont en cours pour les éliminer à jamais », a insisté Ali Larijani.

« Tous les responsables et les autorités influentes en Syrie ont souligné le rôle indéniable l'Iran dans la lutte contre le terrorisme » a encore précisé Ali Larijani.

M.Larijani a noté qu’au cours de son déplacement en Syrie et au Liban, la partie iranienne a eu des discussions avec les hautes autorités gouvernementales et parlementaires des deux pays sur les coopérations économiques bilatérales et trilatérales.