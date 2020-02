Les prochaines élections en Iran, «un motif d’honneur » pour l’Ordre islamique d’Iran et « un facteur de renforcement » (Leader)

Le Leader a tenu ces propos devant des milliers d’habitants de l’Azerbaïdjan de l’Est reçus en audience ce mardi, à l’occasion du 41ème anniversaire du soulèvement des habitants de Tabriz, le 18 février 1978 contre le régime despotique du Chah.

Le 11ème tour des élections législatives en Iran se tiendra ce vendredi 21 février pour renouveler les 290 sièges du Parlement.

La campagne pour les élections législatives du 21 février s'est ouverte officiellement, jeudi 13 février. Selon les chiffres officiels, 7 157 candidats se rivalisent au scrutin.

Pour le Leader de la RII, les prochaines élections sont en mesure de contrecarrer un bon nombre des intentions sataniques et hostiles que les Américains en ont en tête et les sionistes dans leurs cœurs contre l’Iran.

Evoquant des complots américano-israéliens visant à créer un fossé entre le peuple et l’Ordre islamique, l’Ayatollah Khamenei a indiqué qu’Ils (les ennemis) travaillent nuit et jour et ne cessent de comploter pour semer la discorde et éloigner les jeunes de l’Etat, « mais ils n’y parviendront pas ! »a-t-il conclu.

