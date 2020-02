Economie de la résistance: l'ONU soutient les programmes iraniens

Téhéran (IRNA)- La coordonnatrice du programme des Nations Unies pour les établissements humains et envoyée du FNUAP (Division du Fonds des Nations Unies pour la population) en Iran, Ugochi Daniels a déclaré que le plan de l'ONU était de soutenir le développement durable et global, et apportait son soutien aux programmes iraniens pour l'économie de la résistance.

S'exprimant lors d'un atelier d'experts sur la planification intelligente pour créer des opportunités d'emploi dans les zones rurales de Téhéran, Daniels a salué les performances de la vice-présidence pour le développement rural et les zones défavorisées et les activités du gouvernement iranien dans les villages.



Elle a exprimé sa surprise face à l'accent mis par le gouvernement iranien sur la création d'infrastructures économiques sociales et de développement dans les villages. Elle a également décrit comme important la création du conseil suprême des villages et des nomades. Daniels s'est réjoui de la coopération de la vice-présidence pour le développement rural et les zones défavorisées avec les Nations Unies. «Nous soutenons la création d'emplois et le développement social, ainsi que les personnes vulnérables», a-t-elle réitéré. Daniels s'est engagé à présenter les meilleurs modèles iraniens de supports au monde.



Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**