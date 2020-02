Les 30 e compétitions de Lutte adulte d’Asie opposant les athlètes de divers pays dans les cinq premières catégories de poids ont eu lieu le mardi 18 février à New Delhi, en Inde.

À la fin des compétitions, les représentants iraniens Pouya Nasserpour et Amin Mirzazadeh ont remporté l'or dans les catégories de poids 55 et 13 kg, tandis que Pejman Pachtam et Meysam Delkhani ont pour leurs parts remporté l'argent et le bronze dans les catégories 77 et 63 kg, respectivement.