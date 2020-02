Haltérophile : les adolescents iraniens brillent en championnat d’Asie 2020

La journée de pré-finale des Championnats d'Asie dans la catégorie des jeunes a été marquée par le triomphe iranien dans la catégorie de poids +120kg.

Dans cette catégorie, l’haltérophile iranien, Alireza Esfandiari, a remporté trois médailles d'or avec un record à l’arraché (145kg), à l’épaulé-jeté (180) et au total 325 kg, et devient champion d’Asie, tandis que son collègue Amir Reza Mohammadnia, décroche trois médailles d’argent avec un record de 137 à l’arraché (137kg), à l’épaulé-jeté (180kg) et au total (302kg) pour devenir le vice-champion asiatique de 2020.

Les compétitions se termine aujourd'hui mercredi 19 février.