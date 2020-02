La rencontre de Zarif avec certains membres du Congrès américain fait partie de la diplomatie publique (Téhéran)

Seyyed Abbas Moussavi dans son tweet émis mardi soir 18 février a écrit : «Mohammad Javad Zarif a toujours déclaré qu'il rencontrait certains membres du Congrès américain qui lui demandaient de rendez-vous à qui il décrit les optiques de la République islamique d'Iran et les réalités de la région ».

« Ces mesures font partie de la diplomatie publique, qui comprend la rencontre avec les élites et les groupes de réflexion ainsi que les entretiens et les interviews d’éclairage accordés aux gens de médias », ajoute le diplomate.

Le sénateur américain Chris Murphy défendant sa rencontre avec le très haut diplomate iranien Mohammad Javad Zarif, a indiqué : « J'espère que Trump comprend l'importance du dialogue parce que la stratégie aveugle de son gouvernement qui attise les tensions ne fait que rendre l'Iran plus fort et les États-Unis plus faibles. »