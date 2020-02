« 90% » des équipements de Défense iraniens sont de fabrication nationale (Ministère)

Le brigadier-général Hatami mettant en parallèle les capacités de défense de la République islamique d'Iran dans le domaine de l'équipement et des ressources humaines avant et après la victoire de la Révolution a déclaré : « Avant la glorieuse Révolution islamique d'Iran dirigée par l'imam Khomeiny (Que sa demeure soit au Paradis), un total de 31 paniers de produits militaires ont été fabriqués dans le pays, et cela grâce à des chaînes de production importées depuis l’étranger, mais aujourd'hui, grâce aux réalisations enregistrées par la Révolution islamique, 90% des besoins des forces armées sont satisfaits par des spécialistes et des scientifiques locaux ».