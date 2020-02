60000 articles scientifiques publiés en Iran au cours de l'année 2019

Sur la part de l'Iran dans la production de la science dans le monde, Dahkani a précisé, mardi, dans une interview avec le correspondant de l'IRNA qu'aux plans et programmes adoptés par la République islamique dans le domaine de la production scientifique et le renforcement des infrastructures nécessaires dans ce domaine, et certainement la formation d'un comité spécial pour soutenir la nanotechnologie dans le pays.

Il a également souligné l'importance que l'Iran et les universités du monde islamique attachent aux indicateurs qualitatifs dans le domaine de la production scientifique; Notant que les ateliers de formation organisés en Iran et dans les universités du monde islamique soulignent la nécessité pour la science d'avoir des impacts constructifs à travers le monde et les sociétés.



Dahkani a également souligné l'élévation de la position de l'Iran dans le classement du Centre «Scopus» pour l'information scientifique internationale, expliquant que l'Iran occupait pour la première fois au cours de l'année en cours, la 15e place de ce classement.

