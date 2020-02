L'ambassadeur d'Iran reçoit par le Grand mufti de Zagreb

Le message principal des religions divines et en particulier de l'islam est la paix, l'amitié et la coopération, et la seule façon de résoudre les problèmes actuels du monde est par le dialogue et en suivant et respectant les enseignements des prophètes divins, a déclaré l'ambassadeur.

Le Grand mufti de Zagreb, Aziz ef. Hasanović s'est également déclaré satisfait de la première rencontre avec l'ambassadeur d'Iran. «L'islam est une religion de coopération et de dialogue, de paix et de fraternité entre les musulmans et les autres religions divines», a-t-il déclaré.

Se référant à la visite de représentants des religions croates en Iran au cours des 4 dernières années, ainsi qu'à sa présence à Téhéran en avril 2016, il a ajouté: «Une observation attentive de l'ambiance appropriée et libre des activités des adeptes des religions divines en Iran a toujours affecté les délégations.»

