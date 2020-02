Iran: plus de 300 000 personnes travaillent dans des sociétés du savoir

Perviz Karami a déclaré mardi soir lors de la cérémonie de clôture du premier festival du court métrage pour la créativité et la technologie dans la ville de Qom, au sud de la capitale Téhéran, que

le rendement de ces sociétés a atteint 900 billions de riyals l'an dernier (le dollar équivaut à 42 000 riyals, selon le taux de change gouvernemental subventionné).



Et il a ajouté qu'il y a 5 000 sociétés du savoir et 6 000 start-up actives dans tout le pays.

