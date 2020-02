Les itinéraires de vol de l'Iran sont sûrs

Bandar Abbas (INRA) – « La République islamique d'Iran n'a aucun problème en termes d'aviation et de services de sécurité réservés aux passagers et son ciel est sûr », a déclaré le PDG de la Direction des aéroports et de la navigation aérienne, Siyavach Amir Mokri.

« Plus de 140 routes aériennes de la République islamique d'Iran sont sécurisées sur une longueur de 95 000 kilomètres », a affirmé Siyavach Amir Mokri, mercredi 19 février lors d’une cérémonie en l'honneur du nouveau directeur général de l'aéroport d'Hormozgan au sud de l’Iran. « Nous avons été informés il y a environ un an que certains pays manipulés par les États-Unis au siège de l'OACI tentaient de modifier l'itinéraire de leurs vols en provenance d'Iran, et le crash d'un avion ukrainien a donné le prétexte à ces pays pour le faire, ce qui avait provoqué une diminution du nombre de vols des compagnies aériennes étrangères en provenance d'Iran, mais ces compagnies sont maintenant de retours sur les routes aériennes de notre pays », a-t-il expliqué.