Le ministre autrichien des affaires étrangères attendu à Téhéran

Alexander Schallenberg, le ministre autrichien des affaires étrangères a fait part de son déplacement en Iran au cours d'une conférence de presse avec son homologue allemand.

Le ministre autrichien des affaires étrangères a précisé qu'il se rend en Iran les 22 et 23 février après une rencontre avec Josep Borrell, le Haut représentant de l'Union Européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Alexander Schallenberg a affirmé qu'il transmettra à l'Iran, le message de l'UE sur l'accord de Vienne.

Lors de cette conférence de presse, Heiko Maas, le ministre allemand des affaires étrangères a déclaré : "Les Européens s'accordent à dire qu'il faudra tout faire pour parvenir à un accord qui serve à réduire les tentions. Selon nous, la politique [américaine] de la pression maximale n'aboutit à aucun résultat."

Le porte-parole du Ministère iranien des affaires étrangères, avait déjà annoncé le déplacement des ministres néerlandais et autrichien des affaires étrangères en Iran les 22 et 23 février.

En parlant des objectifs de ces déplacements, Seyyed Abbas Moussavi, a affirmé : " Au cours des discussions avec ces deux ministres européens, tout en abordant les relations bilatérales et les questions internationales et régionales, nous allons exprimer le mécontentement et la critique de la République islamique à l'égard du refus de la partie européenne d'honorer ses engagements pris en vertu du JCPOA et de leur inertie face aux lois extra-territoriales imposées par les États-Unis."