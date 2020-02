Ce jeudi 20 février le tout dernier classement de la FIFA a été annoncé, selon lequel l’équipe nationale de football iranienne reste toujours au 2e rang sur le continent asiatique après le Japon et 33e au monde.

Viennent ensuite, les équipes nationales de Corée du Sud, d'Australie et du Qatar, dans le classement asiatique.

En tête du classement mondial la Belgique occupe toujours la première place et la France et le Brésil sont respectivement deuxièmes et troisième.