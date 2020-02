L'Iran insiste sur l’accélération de l'échange d'informations sur les catastrophes par APDIM

Seyyed Hamid Pour Mohammadi s’exprimant mercredi 19 février à l’occasion d’une interview à l’IRNA, en marge d'une conférence de gestion de crise de deux jours de l’APDIM à Islamabad, a déclaré : « L’APDIM est affilié à la Commission des Nations Unies pour le développement socioéconomique de l’Asie et du Pacifique, dont le siège se trouve en Iran ».

« La réunion du Conseil des gouverneurs de l'APDIM est une réunion annuelle qui se penche sur le bilan du passé et les plans futurs. La réunion d'aujourd'hui (mercredi) était composée d'équipes d’expertise d'environ 60 pays membres de l’APDIM, et avait à l’ordre du jour de discuter des modalités de gérer les catastrophes naturelles et des initiatives permettant un échange d'informations plus rapide et plus efficace entre les États membres », a-t-il poursuivi.

« L'Iran est un membre actif de l’APDIM et possède une expérience étendue et efficace dans le domaine du contrôle des catastrophes naturelles. Nous sommes prêts à partager nos connaissances et notre expérience avec d'autres pays », a-t-il indiqué.

La République islamique d'Iran a officiellement accordé au Pakistan la présidence tournante de l’APDIM ce jeudi 20 février 2020.