Les élections sont le meilleur moyen de renforcer le pays (Zarif)

Téhéran (IRNA)-S’exprimant devant les journalistes, à l’issue du glissement de son vote à l’urne en compagnie de son épouse, le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a souligné: « Au-delà de toutes nos différences et préférences, les élections restent le meilleur moyen pour que nous rendions notre pays plus fort. Elles sont toujours le meilleur moyen de permettre au pays de se relever la tête haut et solide sur la scène internationale et d’atteindre un Iran plus beau pour la génération future ».

« Notre peuple est le principal soutien de la Révolution, et pour ma personne qui est responsable de la Politique étrangère et de la Diplomatie, le peuple reste le principal soutien à notre diplomatie », a déclaré Mohammad Javad Zarif aux journalistes ce vendredi matin 21 février après avoir voté à Husseiniyah de Jamaran à Téhéran.