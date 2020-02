Le président Rohani dépose son bulletin de vote

Après avoir déposé son bulletin de vote au ministère de l'Intérieur, le président Rohani a également visité différentes parties du bureau des élections.

Les onzièmes élections législatives d’Iran ont commencé dans tout le pays ce vendredi 21 février et les candidats se rivalisent pour se partager les 290 sièges du Parlement pour les quatre prochaines années.

L'Assemblée consultative islamique (Parlement d’Iran) compte 290 sièges, et plus de sept mille candidats en lice se rivalisent pour cette période électorale.

Le scrutin a commencé à 8 heures du matin, heure locale, dans 208 circonscriptions dont la campagne électorale s'est terminée le jeudi, 20 février, (toujours à 8 heures du matin) soit 24 heures avant le début du vote.

Selon Jamal Orf, le directeur général du QG des élections, 57 millions et 918.159 personnes sont éligible à se présenter aux urnes pour les élections du 21 février 2020.

Parmi les électeurs éligibles deux millions et 931 mille personnes votent pour la première fois.

Selon la Constitution iranienne tout Iranien peut voter à partir de 18 ans.

Le nombre total d'électeurs éligibles comprend également 29 millions et 39.152 d’hommes et 28 millions 789.006 de femmes.

Sur 290 députés, le Parlement iranien compte, au nom de l’article 64 de la Constitution, cinq représentants des minorités religieuses, élus par leurs coreligionnaires : trois chrétiens (deux Arméniens et un assyrien), un zoroastrien et un juif.

Les Iraniens sont également appelés aux urnes vendredi pour élire les remplaçants des membres décédés de l'Assemblée des experts (Majless-e Khobregan), chargée de nommer Le Leader de la RII.

Étant donné que les législatives et les élections partielles de l'Assemblée des Experts se tiendront simultanément demain, un total d'environ 13.378 urnes et 11 millions de bulletins de vote sont prévus et distribués dans les circonscription électorale, seul à Téhéran.

Les premières élections partielles du cinquième mandat de l'Assemblée des Experts ont simultanément commencé dans 5 circonscriptions électorales (Téhéran, Qom, Fars, Khorasan du Nord et Khorasan Razavi), pour élire 7 représentants à cet organe décisif de la République islamique d’Iran chargé d’élire le Leader de la Révolution.

