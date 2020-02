Les États-Unis craignent la démocratie et la participation populaire en Iran (Téhéran)

«Ces actions ne sont rien d'autre que l'échec et le désespoir de la politique de pression maximale du régime américain», a déclaré Mousavi en réaction au nouveau cycle de sanctions américaines contre les responsables iraniens.

«Ceux qui ont imposé des sanctions, le terrorisme économique et une pression maximale sur plus de 83 millions d'Iraniens, n'ont pas réussi dans leurs actions», a-t-il ajouté, en disant: «Ils visent maintenant désespérément le corps électoral en Iran, et cela montre à quel point ils craignent la démocratie et la participation populaire en Iran.»

.»

