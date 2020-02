Décoration française: l'Iranienne Mina Etemad reçoit les insignes de chevalier des Arts et des Lettres

Téhéran (IRNA)- Mme Mina Etemad, fondatrice et directrice de la galerie d'Etemadgallery, est décorée dimanche 16 février par l'Ambassadeur de France en Iran, M. Philippe Thiébaud, des insignes de chevalier des Arts et des Lettres. Une récompense qui couronne le lien fort qui existe entre l'Iran et la France dans le domaine culturel et artistique.

Selon le site de l'ambassade de France en Iran, Mme Mina Etemad, fondatrice et directrice de, haut lieu de la création iranienne contemporaine, est décorée dimanche 16 février des insignes de chevalier des Arts et des Lettres. Elle a reçu la récompense de la main de l'Ambassadeur de France en poste à Téhéran, M. Philippe Thiébaud, Cette prestigieuse décoration française salue sa contribution majeure au rayonnement des Arts. L'ordre des Arts et des Lettres est une décoration française qui a été créé en 1957. Des artistes mondialement connus, comme Tim Burton, Ang Lee, Jude Law, George Clooney, Uma Thurman, Mélanie Laurent, Cate Blanchette, Marion Cotillard, Vanessa Paradis et d'autres, ont aussi obtenu cette décoration dans le passé.

