L'Iran et la Chine unis contre le Coronavirus

Samedi 22 février, Geng Shuang, un des porte-paroles du Ministère chinois des affaires étrangères a fait part de la ferme intention de la Chine afin de coopérer avec l'Iran pour stopper la propagation du Coronavirus.

Lors d'une conférence de presse en ligne publiée sur le site Internet du Ministère chinois des affaires étrangères, Geng Shuang a affirmé : "Pékin et Téhéran se tiennent côte à côte en vue de combattre le Coronavirus. Le peuple et le gouvernement iraniens se sont tenus à côté du peuple chinois au cours de la propagation de cette épidémie en Chine. Mohammad Javad Zarif était le premier ministre des affaires étrangères qui a manifesté sa solidarité et sa compassion à l'égard du peuple chinois. L'Iran a apporté une aide humanitaire considérable à la Chine. "

Geng Shuang a également exprimé ses condoléances aux familles des victimes iraniennes du Coronavirus.

Chang Hua, l'ambassadeur de la Chine à Téhéran aussi, à son tour, a insisté sur l'expansion des coopérations irano-chinoises pour lutter contre le Coronavirus.