Les chrétiens et les musulmans s'engagent contre la menace israélienne

Le directeur de l'Association libanaise du dialogue Islamo-chrétien a révélé dans une interview exclusive accordée au correspondant de l'IRNA à Beyrouth qu'Israël et ses alliés en Occident et en Orient ont lancé une campagne de propagande de l'iranophobie et de l'islamophobie.

Le révérend Dhoey a affirmé que les chrétiens et les musulmans, qui forment la moitié de la population mondiale, ont besoin de la solidarité pour contrecarrer le complot des médias sionistes et pour lutter ensemble contre les idées racistes et salafistes.

Ce prêtre maronite a souhaité que l'Iran joue un rôle plus important dans le procès du dialogue interreligieux islamo-chrétien.

Mgr. Antoine Dhoey a également salué la culture iranienne en affirmant que l'Iran est un pays d'une grande richesse culturelle et historique.