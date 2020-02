Iran: 612.000 voitures produites en 10 mois l'an dernier

Souffrant des tensions commerciales la production automobile en Iran a reculé depuis mars 2019 à janvier 2020. Selon les chiffres du Ministère de l'Industrie, durant la période mentionnée, l'industrie automobile iranienne, qui emploie beaucoup de personnes, a produit 1657 d'autobus et minibus, plus de 3600 camions et camionnettes, les chiffres déjà en forte baisse par rapport à l'an dernier.

En plus, la production de camion combiné et les tracteurs ont baissé au cours de ces dix mois. Cependant, la production du pickup ont connu une croissance de 2.8% atteignant 53 000 pickups.

