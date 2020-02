L’Iran peut contrer le coronavirus (Expert de l’OMS)

S’exprimant à l’occasion d’une interview avec la chaîne d’information paneuropéenne, Euronews, sur les conditions de l'Iran pour faire face à l'épidémie de coronavirus, au moment où le pays fait l’objet des sanctions, le professeur Yazdan Yazdanpanah a déclaré : « Je ne sais pas précisément si les sanctions ont un effet négatif sur la prévention ou le traitement pour cette maladie. En fait, le premier pas pour faire face à la propagation ou encore pour le traitement de la maladie reste l’identification du virus responsable. Ce qui exigent, a-t-il ajouté, des tests qui nécessitent des dispositifs peu avancés et ordinaires et par conséquent non sanctionnés. Ensuite, nous avons besoin de masques et d'équipements préventifs de base, ce qui, je pense, n'a rien à voir avec les sanctions », a-t-il indiqué.

Interrogé si l'épidémie du virus en Iran pourrait être plus dangereuse qu'en Europe il a répondu : « Mon domaine de recherche est la France et l'Europe et je ne peux pas parler beaucoup de l'Iran, mais je pense qu'il y a toutes les possibilités de prévenir cette maladie en Iran ».

Le chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Bichat à Paris a également déclaré qu’Il n'est pas possible de trouver un vaccin ou un remède définitif dans les deux prochains mois et cela exige plus de temps ».

Selon Yazdanpanah, il n'existe à ce jour aucun remède ou traitement éprouvé pour la maladie.