Le cinéma iranien à la 70e Berlinale

Le documentaire iranien «Kiarostami et sa canne manquante», sur le cinéaste de renommée mondiale Abbas Kiarostami, sera présenté pour la première fois à la 70e édition du Festival international du film de Berlin en Allemagne.

Le documentaire «Kiarostami et sa canne manquante», réalisé par Mahmoudreza Sani et produit par Behrouz Neshan, est le dernier récit du défunt cinéaste iranien de renommée mondiale Abbas Kiarostami. La pièce tente de représenter la vision du monde de Kiarostami et sa perspective sur la vie et le cinéma.

Le documentaire de Sani a participé à de nombreux festivals de films internationaux et a remporté le prix du meilleur long métrage documentaire au 4e Festival du film indépendant de Salto en Uruguay.



Cette année, le Festival international du film de Berlin présente également un certain nombre de titres iraniens dans sa section Génération, dont «White Winged Horse» de Mahyar Mandegar, «The Kites» de Seyed Payam Hosseini et «Yalda, A Night for Forgiveness» de Masoud Bakhshi. .



La Berlinale 2020 a débuté le 20 février et se poursuivra jusqu'au 01 mars.

