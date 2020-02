Vienne prête à encadrer les négociations IRAN-USA

Au cours d'une interview accordée à l'IRNA, Alexander Schallenberg a affirmé : "La paix et la stabilité au Moyen-Orient constituent des enjeux prioritaires pour l'Autriche. Ma mission, lors de mon déplacement à Téhéran, sera de contribuer davantage à la désescalade des tentions par le biais de dialogues."

Le diplomate européen a déclaré : "Je soutiens les tentatives de Josep Borrell, le Haut représentant de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, qui envisage d'identifier des solutions permettant le dialogue entre l'Iran et les États-Unis."

Alexander Schallenberg a ajouté que l'autre objectif de son déplacement en Iran est de réitérer la ferme volonté de l'Europe afin de préserver le JCPOA et l'exécution de cet accord signé à Vienne dont le maintien compte largement pour le gouvernement autrichien.

Selon le ministre autrichien des affaires étrangères, l'UE est consciente de ce fait que la défaite du JCPOA pourrait aboutir à une course aux armements nucléaires dans la région qui causerait des risques sécuritaires pour la partie européenne.

En indiquant le rôle traditionnel de médiation que son pays joue pour résoudre les crises internationales, Alexander Schallenberg a proposé que Vienne accueille des négociations permettant l'apaisement des tentions au Moyen-Orient.

"Dès le début, nous avons exprimé notre soutien aux efforts concertés par E3 (la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni) pour sauver l'accord avec l'Iran et leur initiative d'INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges). L'Autriche est même en train d'examiner son adhésion probable à ce mécanisme.", a déclaré le chef de la diplomatie autrichienne qui se déplacera à Téhéran en vue de rencontrer les autorités iraniennes.