Iran : hausse de la production de 30 articles industriels et minéraux

Téhéran (IRNA)- Le vice-ministre iranien de l'Industrie, des Mines et du Commerce pour la Planification a déclaré qu'au cours des dix premiers mois de l'année civile iranienne (à partir du 21 mars 2019), sur 42 produits industriels et inorganiques ciblés, 30 ont connu une hausse de production et 12 la baisse.