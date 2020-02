Coronavirus : l’Iran reporte une exposition internationale sur l’Environnement

Téhéran (IRNA)- Le doyen de l'Institut de recherche pour l'Environnement et le Développement durable, Jalil Badam Firouz, a déclaré que la 19e édition de l'Exposition internationale de Téhéran sur l'Environnement avait été reportée suite à décret du ministère des Sciences, de la Recherche et de la Technologie et sur la recommandation du ministère de la Santé et de l'Éducation médicale.

Le président de l'Institut pour l'Environnement et le Développement durable, soulignant que sur la base d’une décision initiale du Conseil décisionnel, l’exposition se tiendra l'été prochain, a déclaré: « Si les conditions dans le pays s'améliorent en ce qui concerne la crise du Coronavirus, ce salon international pourrait se tenir plus tôt. M.Badam Firouz a déclaré: « Les unités et les centres qui envisagent de participer à cette foire environnementale peuvent toujours s'inscrire. La 19e exposition internationale sur l'environnement devrait se tenir du 4 au 7 mars sur les locaux permanent des expositions internationales de Téhéran.