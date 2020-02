Le Président Rohani appelle l’Europe à tenir tête aux actions illégales des États-Unis

Hassan Rohani s’exprimant dimanche 23 février à l’occasion d’une rencontre avec le ministre autrichien des Affaires étrangères, Alexander Schallenberg, a qualifié de « très bonnes » et d’ « amicales » les relations Téhéran-Vienne avant de déclarer : « Les deux pays ont de bonnes capacités, en particulier dans le domaine économique, et nous espérons de voir l'Autriche développer ses coopérations avec l’Iran sans tenir compte des pressions illégales et injustes exercées par les États-Unis.

S’attardant sur le fait que les parties engagées dans l’accord multilatéral nucléaire (PGAC) peuvent toujours préserver le pacte historique, Hassan Rohani a précisé : « Le PGAC n'appartient pas seulement à l'Iran, ni à l'Europe ni 5 + 1 (Etats-Unis, France, Royaume-Uni, Russie, Chine plus Allemagne), mais à la communauté international et il peut avoir un impact sur la sécurité et la paix de la région et du monde ».

Réitérant sur le fait que l'accord sur le nucléaire de 2015 pourrait favoriser une bonne base pour établir une nouvelle confiance entre l’Iran et l'Occident, y compris l'Union européenne et les États-Unis, Hassan Rohani a déclaré que les Iraniens étaient toujours attachés au Pacte et ont pleinement joué leur rôle dans la mise en œuvre de ce document historique international.

Évoquant toujours les sanctions américaines visant la nourriture et les médicaments destinés à l’Iran, le Chef du pouvoir exécutif a déclaré: « La mise en œuvre de ces sanctions est un acte terroriste et nous attendons de l'Union européenne qu'elle s'acquitte de son devoir humanitaire ».