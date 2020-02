La réalisatrice iranienne Narges Abyar reçoit le Prix de Women Leaders Award du Pakistan

Le HUM Women Leaders Award a eu lieu à Governor House à Karachi, et a célébré 11 femmes emblématiques du Pakistan et de l'étranger et un homme dynamique pour leurs contributions et réalisations dans les domaines de la diplomatie, des finances, du travail social, des soins de santé, des sports d’aventure, des droits de l’homme, du journalisme et des droits des femmes, selon Pakistan In Vogue.

La cérémonie de remise des prix a réuni le président pakistanais Arif Alvi, des ambassadeurs et d'autres dignitaires et invités de l'industrie du divertissement du Pakistan.

Narges Abyar, la réalisatrice iranienne de films de renom tels que «Track 143», «Breath» et «When the Moon Was Full», a reçu son prix en reconnaissance de sa contribution pour avoir mis en évidence avec sensibilité le sort des femmes et de enfants dans ses films et aussi pour avoir défié les conventions du genre de guerre en mettant en vedette des personnages féminins qui rejetaient les normes de genre attendues d'eux, selon le site.

Le prix est une initiative de Hum Network Limited, une société de médias pakistanaise basée à Karachi, au Pakistan.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**