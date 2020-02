Un séisme de magnitude 5,7 frappe le nord-ouest de l'Iran, le bilan s'alourdit désormais à 75 blessés

Le puissant tremblement de terre a frappé près de Qotur, dans le comté de Khoy, dans la province de l'Azerbaïdjan occidental.

La province est située dans le nord-ouest du pays, à la frontière de la Turquie, de l'Irak et de la République autonome d'Azerbaïdjan Nakhchivan, ainsi que des provinces d'Azerbaïdjan de l'Est, de Zanjān et e Kurdistan.

Selon le Centre sismologique iranien, le séisme de magnitude 5,7 s'est produit dimanche à 9 h 24, à des profondeurs de six kilomètres sous la surface de la Terre.

Le tremblement de terre a également été ressenti à Ourmia, la capitale de la province.

Des équipes d'évaluation des dégâts causés par le séisme ont été envoyées à Qotur.

En raison de la faible densité de population dans cette zone, il est à espérer que le tremblement de terre n'a pas causé de dommages considérables.

Un porte-parole des services médicaux d'urgence iraniens a déclaré que le nombre de blessés s'alourdit désormais à 75 blessés.

Il a ajouté que jusqu'à 25 villages près de l'épicentre du séisme ont subi entre 20% et 90% de dégâts.

