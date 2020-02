Coronavirus: le bilan s'élève à 8 morts en Iran

L’épidémie de coronavirus poursuit sa progression en Iran avec 8 décès enregistrés dimanche 23 févier.

Dimanche, le directeur du Centre d'Information du Ministère de la Santé a confirmé deux décès supplémentaires, ce qui porte leur total à huit et 43 cas ont été confirmés jusqu'à présent.

Un huitième décès du coronavirus a été signalé en Iran, les autorités de plus d'une douzaine de provinces touchées ayant ordonné la fermeture d'écoles, d'universités et de centres culturels dans le but de contenir l'épidémie.

Le pays est le premier au Moyen-Orient où des gens sont morts du coronavirus mortel, qui a commencé dans la ville chinoise de Wuhan mais continue de se propager à travers le monde.

