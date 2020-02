Législatives en Iran : une participation de 42,57%

Rahmani Fazli a précisé dimanche aux journalistes le taux de participation au 11e tour des élections au Majlis: «Les statistiques finales signées sont toutes approuvées par les bureaux de vote qui ont finalement été approuvés par le Guardian Council et nous l'avons annoncé et communiqué.»

Le ministre de l'Intérieur a ajouté que sur ce chiffre, 48% étaient des femmes et 52% des hommes, la participation totale était donc de 42,57% dans ce cycle.

Rahmani Fazli a déclaré que certains dans les médias et certaines personnes ont soulevé la question de savoir pourquoi le ministère de l'Intérieur n'annonçait pas régulièrement le taux de participation dès le petit matin; toute annonce de participation devra être annoncée conformément à la loi.

Et le processus juridique était qu'il devait se fonder sur le procès-verbal de la réunion entre l'exécutif et les conseils de surveillance et l'approbation du Conseil des gardiens et du ministère de l'Intérieur.

