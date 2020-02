Chemchak : un skieur italien perd la vie dans une avalanche

Le chef adjoint du service de Secours et des Relations publiques du Croissant-Rouge de Téhéran a déclaré dimanche qu'une équipe de secours basée sur la montagne de Chemiranat et une équipe de chiens sauveteurs avaient été dépêchés sur les lieux d’avalanche pour secourir les deux skieurs italiens, un père et son fils.

Il a poursuivi: « Il y a quelques heures, un père italien et son fils, ainsi qu'un guide iranien, ont été emportés par une avalanche et blessés sur la piste de Chemshak. Le guide iranien et le garçon italien ont survécu.

Selon la source le corps du père skieur a été retrouvé par les efforts des équipes de secours du Croissant-Rouge.

Le manteau neigeux est instable après les fortes chutes de neige et a provoqué une avalanche meurtrière.