Accord nucléaire: Larijani critique les promesses non tenues des Européens

Lors d'une réunion avec le ministre autrichien des Affaires étrangères Alexander Schallenberg dimanche soir, Larijani a ajouté que l'Autriche avait une bonne coopération avec l'Iran lors des pourparlers nucléaires, espérant que sa visite contribuerait à promouvoir les relations.

Critiquant les États européens pour leurs positions concernant le JCPOA, Larijani a déclaré que l'UE ne parlait que de l'accord et que les intérêts économiques de l'Iran n'étaient pas encore respectés.

S'il n'y avait pas eu les sacrifices du lieutenant-général Qasem Soleimani, la crise de Daech aurait prévalu dans la région, a-t-il déclaré ailleurs dans ses paroles, notant:« Nous nous avons combattu Daech, mais Trump a scandé des slogans et vous savez bien qui a créé Daech.»

Il a critiqué l'instrument de soutien aux échanges commerciaux de l'UE (INSTEX) pour son inefficacité à garantir les intérêts de l'Iran, affirmant qu'il est inutile.



Le ministre autrichien des Affaires étrangères, pour sa part, s'est félicité de sa visite à Téhéran, affirmant que l'Iran est un pays magnifique et civilisé.

Tous les efforts doivent se concentrer sur le maintien du JCPOA, a-t-il déclaré.

Compte tenu de la profondeur des liens entre l'Iran et l'Autriche et l'Europe, des mesures peuvent être prises conformément au renforcement de la confiance dans la région, a déclaré Schallenberg.



Il a également salué l'initiative de l'Iran «Plan de paix d'Ormuz» et l'a décrite comme une avancée positive.

