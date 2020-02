Deux rhytons sassanides découverts au nord-est d'Iran

Le rhyton était un récipient conique en métal ou en terre cuite à partir duquel des liquides étaient destinés à être bues ou à être versés d'une manière cérémoniale et rituelle. Les rhytons en or et en argent étaient utilisés lors des cérémonies religieuses et officielles. Ils étaient généralement fabriqués sous la forme d'une tête d'animal; lion, bélier, cerf ou chat. Les meilleurs rhytons perses qui ornement aujourd'hui les grands musées dans le monde entier datent de l'époque achéménide. Ces rhytons ont inspirés les versions grecques des siècles ultérieurs. Les rhytons datés de l'époque parthe et sassanide aussi rivalisent avec les modèles achéménides et reflètent parfaitement la sublimité de l'art iranien de l'ère pré-islamique.

"La photo est à titre indicatif seulement"