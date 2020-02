Diplomatie culturelle : L'Iran à la foire internationale du livre de Mascate

L'Ouverture de cette foire internationale était marquée par la présence de Sayyed Shihab bin Tariq Al-Saeid, Conseiller du Sultan d'Oman et des autorités culturelles et médiatiques du Sultanat. Mohammad Reza Nouri Shahroudi, l'ambassadeur de la République islamique d'Iran à Mascate et Mohammad Hossein Hashemi, le directeur adjoint de l'Organisation de la culture et des relations islamiques ont représenté l'Iran dans cette cérémonie.

La 25ème édition de la foire internationale du livre de Mascate rassemble 946 exposants de 32 pays. Le pavillon de l'Iran à cette foire présentera les nouvelles publications des éditeurs iraniens dans les différents domaines comme la théologie, l'histoire, l'art, la poésie et la littérature de jeunesse. L'Édition de Sahba exposera dans cette foire les livres arabophones concernant les idées et les prises de position du Guide suprême de la Révolution islamique d'Iran.