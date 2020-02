L'Iran s'approche de l'autosuffisant dans la production des équipements et des installations pour l'approvisionnement en eau et les eaux usées

Téhéran (IRNA)- Plus de 80% des équipements et des installations pour l'approvisionnement en eau et les eaux usées iraniennes sont fabriqués au niveau national, a déclaré Hamid Reza Janbaz, directeur général de la société iranienne d'approvisionnement en eau et d'assainissement.

Malgré toutes les sanctions américaines, nous n'avons aucun problème avec la mise en œuvre de projets à grande échelle, et pour le dessalement, nous comptons sur des entreprises basées sur le savoir, a-t-il déclaré.



«Par exemple, nous sommes aujourd'hui autosuffisants dans la production d'une grille de sécurité pour les tuyaux d'égout, et il existe de nombreuses bonnes pratiques scientifiques dans le domaine des eaux usées», a-t-il ajouté.

